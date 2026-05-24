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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Zeugenaufruf nach begangenem Diebstahl (0126456/2026)

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Im Zeitraum vom 22.04.2026 bis zum 22.05.2026 ereigneten sich mehre strafbare Handlungen im Ortsteil Wolfersdorf in 07980 Berga-Wünschendorf. Dabei betraten unbekannte Täter unberechtigt ein Gartengrundstück, welches durch die KITA Pusteblume genutzt wird. Anschließend entwendeten diese zwei Gartenstühle. Weiterhin wurde eine auf dem Grundstück befindliche Gartenhütte beschädigt. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Der Wert des entwendeten Beuteguts wird auf circa 50,- Euro geschätzt. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Strafverfahren gegen derzeit Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz, um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0126456/2026 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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