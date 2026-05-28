POL-S: Schmierereien im Ortskern - Zeugen gesucht

Stuttgart- West / - Mitte (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (27.05.2026) in eine Wohnung an der Rosenbergstraße und an der Straße Am Neckartor eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 18.00 Uhr und 19.20 Uhr die Wohnungstür einer Wohnung im Erdgeschoss an der Rosenbergstraße auf. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten unerkannt. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Straße Am ...

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