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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schmierereien im Ortskern - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte haben mutmaßlich über das Pfingstwochenende (23.05. bis 25.05.2026) im Ortskern von Degerloch mehrere Tags angebracht. Die Schmierfinken brachten Tags an einem Gebäude an der Großen Falterstraße an. Die Schriftzeichen waren auch an weiteren Gebäuden, Parkscheinautomaten, Ladesäulen, Stromkästen und Verkehrszeichen angebracht. Hierfür verwendeten die Unbekannten weiße, schwarze und grüne Farbe. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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