Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit falsch abgestellten E-Scooter zusammengestoßen

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Ein 62 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich am Donnerstag (28.05.2026) bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr gegen 15.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg in der Straße Pfostenwäldle Richtung Hunsrückstraße. Auf Höhe der Hausnummer 11 prallte er gegen einen E-Scooter, der mittig auf dem Geh- und Radweg abgestellt war. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

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