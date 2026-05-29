Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich ohne Führerschein und betrunken Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend (28.05.2026) in der Brückenstraße ereignet hat. Ein 29 alter VW Golf Fahrer war gegen 19.30 Uhr in der Brückenstraße in Richtung Altenburger Steige unterwegs. Kurz vor der Kreuzung der Haldenstraße fuhr ein 43-Jähriger mit seinem VW Tiguan aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße und stieß dabei mit dem 29-Jährigen zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten alarmierte Polizeibeamte fest, dass der 43-Jährige mutmaßlich keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass der 43-Jährige betrunken gefahren sein soll, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell