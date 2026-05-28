Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Metalldiebe dringen auf Firmengelände ein

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Fleehook;

Tatzeit: zwischen 25.05.2026, 21.45 Uhr und 26.05.2026, 00.15 Uhr;

Eine Kabeltrommel mit Kupferkabel entwendeten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch auf ein Betriebsgelände in Ahaus. Zwischen Montag, 21.45 Uhr und Dienstag, 00.15 Uhr drangen mehrere Personen auf das Gelände an der Straße Fleehook ein. Sie transportierten die Kabeltrommel auf unbekannte Weise ab. Neben einem hohen Beuteschaden entstand Sachschaden an einem Zaunelement.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260. (jh)

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