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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Metalldiebe dringen auf Firmengelände ein

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Fleehook;

Tatzeit: zwischen 25.05.2026, 21.45 Uhr und 26.05.2026, 00.15 Uhr;

Eine Kabeltrommel mit Kupferkabel entwendeten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch auf ein Betriebsgelände in Ahaus. Zwischen Montag, 21.45 Uhr und Dienstag, 00.15 Uhr drangen mehrere Personen auf das Gelände an der Straße Fleehook ein. Sie transportierten die Kabeltrommel auf unbekannte Weise ab. Neben einem hohen Beuteschaden entstand Sachschaden an einem Zaunelement.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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