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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub in Etablissement - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am frühen Freitagmorgen (29.05.2026) eine 51 Jahre alte Frau in einem Etablissement an der Leonhardstraße ausgeraubt. Der Mann kam gegen 05.00 Uhr zu ihr in das Zimmer und verhielt sich sofort aggressiv. Als die 51-Jährige Sicherheitsmitarbeiter alarmierte, flüchtete er und versteckte sich, bis die Sicherheitsmitarbeiter wieder gingen. Dann ging er die 51-Jährige an, schlug sie und nahm sich 200 Euro, mit denen er den Raum verließ. Eine 46 Jahre alte Kollegin versuchte noch, den Täter aufzuhalten, wurde daraufhin aber ebenfalls von ihm geschlagen. Der Mann flüchtete mit der Beute in die Leonhardstraße. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und trug eine lange Jogginghose sowie ein weißes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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