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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schlafendem Betrunkenen hochwertige Armbanduhr gestohlen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann soll in der Nacht zum Freitag (29.05.2026) gemeinsam mit einem weiteren, bislang unbekannten Mann, einen 30-Jährigen in der Goethestraße bestohlen haben. Der 30-Jährige war in alkoholisiertem Zustand auf dem Gehweg eingeschlafen. Diesen Umstand nutzen gegen 02.45 Uhr die beiden Täter mutmaßlich aus und entwendeten eine hochwertige Uhr im Wert von zirka 20.000 Euro, welche der 30-Jährige am Handgelenk trug. Anschließend fuhren die Täter mit einem Fahrzeug davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Die Polizeibeamten fahndeten nach dem Fluchtfahrzeug und entdeckten es in Sindelfingen. Darin befand sich jedoch nur der 23-Jährige ohne seinen Komplizen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Polizeibeamten allerdings die zuvor entwendete Armbanduhr, welche sie sicherstellten. Den 23-Jährigen setzten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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