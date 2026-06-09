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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Ihringer Weintage nehmen einen weitgehend friedlichen Verlauf

Freiburg (ots)

Vom 05.06.2026 - 08.06.2026 fanden erneut die Ihringer Weintage statt. Die Polizei Breisach war an allen Festtagen mit einer eigenen Festwache und erhöhten Kräften vor Ort. Das Fest war, auch aufgrund des guten Wetters, stark frequentiert. Trotz des Besucherandrangs verliefen die Weintage weitestgehend friedlich.

Lediglich am Samstagabend gegen 23:55 Uhr kam es bei den Fahrgeschäften zu einer Körperverletzung aus einer Personengruppe heraus, in deren Folge drei Personen verletzt wurden und vom DRK medizinisch versorgt werden mussten. Einer der mutmaßlichen Täter wurde vorläufig festgenommen. Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667-9117-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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