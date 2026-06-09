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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: K 4956/ Gemarkung Bollschweil: 55-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Freiburg (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, 09.06.2026, kurz nach 6:00 Uhr wurde auf der Kreisstraße 4956 zwischen St. Ulrich und Bollschweil ein verunfallter Pkw im Bachbett der Möhlin gemeldet.

Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie ein mit einer Person besetztes Auto auf dem Dach liegend im Bach vor. Der Fahrer des Wagens konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Fahrzeug vermutlich in Richtung Bollschweil unterwegs und kam aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Auto des Mannes wohl mit am Fahrbahnrand befindlichen Bäumen, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach im Bachbett zum Liegen. Der 55-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle an der Schwere seiner Verletzungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Strecke zeitweise voll gesperrt.

Die Verkehrspolizei Freiburg soll nun ermitteln, wie es zu dem Verkehrsunfall kam.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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