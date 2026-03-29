Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verfolgungsfahrt ähnlich einem Arcade Rennspiel: Flucht endet im Verkehrsunfall

Dreieich (ots)

Am Samstagabend soll ein 78-jähriger Mann versucht haben, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 17.30 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung einen blauen Mini Cooper (Cabrio) auf der Eisenbahnstraße in Sprendlingen bemerkt und beabsichtigte, eine Kontrolle durchzuführen. Der Fahrer soll jedoch stark beschleunigt und vor den Beamten unter anderem über Gehwege und Grünstreifen geflüchtet sein. Die Streife nahm die Verfolgung auf, konnte den Mini Cooper aufgrund der hohen Geschwindigkeit jedoch vorerst nicht einholen. Nachdem der Mini Cooper in die Oisterwijker Straße gefahren war, fuhr er wieder in die Eisenbahnstraße zurück. Auf Höhe der siebziger Hausnummern kollidierte der Raser schließlich mit einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung stehenden BMW. Ein unmittelbar eintreffender Streifenwagen soll ebenfalls leicht beschädigt worden sein. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 23.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Als möglichen Grund für die Flucht vermuten die Beamten die fehlende Fahrerlaubnis des Fahrers. Das Fahrzeug des Mannes wurde beschlagnahmt. Neben einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet den Fahrer ein Verfahren wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Mannes in seinem Mini Cooper machen können oder möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 290 20 zu melden.

Offenbach am Main, 29.03.2026, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

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