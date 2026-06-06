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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260606- 0705 Frankfurt- Frankfurter Berg/ Nordend: Rollerdiebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagabend nahm die Polizei zwei jugendliche Rollerdiebe fest.

Zuvor hatte sich ein Rollerbesitzer aus dem Bereich Ebereschenweg bei der Polizei gemeldet, da er gegen 21:10 Uhr eine ihm unbekannte Person auf seinem Roller sitzend festgestellt habe. Die Person habe einen Helm getragen, am Roller manipuliert und sei auf Ansprache des 74- jährigen Eigentümers geflüchtet.

Nur eine gute halbe Stunde später meldet sich ein weiterer Rollerbesitzer per Notruf. Er habe soeben zwei Personen auf seinem Roller fahrend im Bereich des Rotdornwegs festgestellt.

Durch eine zivile Streife konnte der flüchtige Roller im Bereich der Homburger Landstraße festgestellt und schließlich in der Rothschildallee gestoppt und kontrolliert werden. Zuvor hatte der Rollerfahrer mehrere rote Ampeln missachtet.

Der 17- jährige Fahrer verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis, zudem schien er unter dem Einfluss von Rauschmitteln zu stehen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Auch der 16- jährige Beifahrer durfte nach Abschluss der Maßnahmen und Rücksprache mit den Erziehungsberechtigen die Dienststelle wieder verlassen. Aufgrund der Personenbeschreibung kommen die beiden Jugendlichen auch für den versuchten Rollerdiebstahl in Frage. Der entwendete Roller und sein 43- Jähriger Besitzer wurden wieder vereint.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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