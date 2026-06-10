Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von Elektroroller in Kenzingen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Kenzingen

Im Zeitraum von Montag, den 08.06.2026 11:00 Uhr, bis Dienstag, 09.06.2026 13:00 Uhr, wurde in Kenzingen beim dortigen Bahnhof ein Elektroroller entwendet.

Der Besitzer hatte den schwarzen Elektroroller (auch als E-Scooter bekannt) der Marke Xiaomi an dem Fahrradabstellplatz mit einem massiven Schloss gesichert abgestellt. Der Diebstahlsschaden wird auf circa 500,00 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Elektrorollers geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Emmendingen, Telefon 07641 582-0 zu wenden.

RE/ow

FLZ/js

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