Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 86-jähriger Radfahrer ist am Dienstag, 09.06.2026, bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Freiburg-Weingarten schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 86-Jährige aus Richtung Bugginger Straße kommend gegen 18.30 Uhr mutmaßlich trotz roter Ampel über einen Fußgängerüberweg und stieß mit einer Straßenbahn zusammen, die auf der Straße Binzengrün in nördliche Richtung fuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In der Bahn wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die betroffene Straßenkreuzung musste vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden.

oec

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