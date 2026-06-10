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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach
Hottingen: Ortsschild entwendet- Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Zeit von Montag, 01.06.2026, bis Freitag, 05.06.2026, entwendete bislang unbekannte Täterschaft das Ortschild Hottingen in der Ledergasse. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 300 Euro. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07764 9329980 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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