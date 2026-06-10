Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auto angefahren, 6.500 Euro Schaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 08.06.2026, auf Dienstag, 09.06.2026, wurde ein in der Blauenstraße in Weil am Rhein abgestellter Mercedes durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Sachschaden wurde auf mindestens 6.500 Euro geschätzt Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet habe oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.

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