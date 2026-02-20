Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - versuchter Einbruch in Keller - Täterfestnahme-

Frankenthal (ots)

Am 20.02.2026, gegen 00.10 Uhr, meldete ein Zeuge, dass am Rathausplatz, Höhe Hausnummer 13, gerade zwei Jugendliche versucht hätten, in einen Keller einzubrechen. Als die Beiden den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in Richtung Foltzring. Durch die eingesetzten Streifen konnten die beiden Jugendlichen, 14 und 16 Jahre alt aus Frankenthal, aufgrund der Beschreibung des Zeugen festgestellt und festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Jugendlichen den jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen Beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell