POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl von Regenfallrohren
Frankenthal (ots)
In der Zeit von 18.02.2026, 14.30 Uhr bis 19.02.2026, 11.00 Uhr, wurden in der Julius-Bettinger-Straße, dortige Schule, mehrere Regenfallrohre entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.
Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.
