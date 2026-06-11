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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft schlug in der Zeit von Montag, 08.06.2026, 21:00 Uhr und Mittwoch, 10.06.2026, 09:30 Uhr ein Fenster einer Gaststätte am Strandbad Schluchsee-Seebrugg ein und gelang so in den Gastraum. Dort wurde die Räumlichkeit durchsucht und lediglich diverse Packungen Schnupftabak entwendet. Die Höhe des Diebstahlsschadens beläuft sich auf einen geringen Betrag.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lenzkirch, Tel. 07653/96439-0, oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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