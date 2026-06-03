Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Mitmachtag beim ABC-Zug

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Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Samstag, dem 30.05.2026 fand bei bestem Wetter auf dem Gelände des Kreisfeuerwehrverband Segeberg in der Hamburger Straße erstmalig für die Jugendfeuerwehren im Kreis Segeberg ein Mitmachtag beim ABC-Zug statt.

Ziel des Tages war es, den Kindern und Jugendlichen die Arbeit im und des ABC-Zugs vorzustellen und die Handhabungen mit verschiedenen Gerätschaften auszuprobieren.

Da der Andrang der Jugendfeuerwehren so groß war, konnten alle Startplätze bereits in den ersten Tagen nach Veröffentlichung vergeben werden. Insgesamt konnten am Samstag 100 Kinder und Jugendliche zusammen mit Ihren 21 Ausbildern einen spannenden Tag erleben.

Durch die 20 Kameradinnen und Kameraden des ABC-Zugs sowie drei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe der Stadt Norderstedt wurden fünf Stationen vorbereitet und betreut. Ziel jeder Station war es, innerhalb von jeweils einer Stunde die verschiedenen Fachgruppen im ABC-Zug vorzustellen. Anschließend an jede Station folgte eine Getränkepause.

Station 1 - Führungsgruppe

Diese Station startete mit der Vorstellung der Aufgaben innerhalb der Führungsgruppe. Anschließend wurde die Gruppe für eine kleine Übung (Funkrallye) aufgeteilt. Während in zweier Fußtrupps mehrere Gefahrguttafeln gefunden wurden, mussten diese die Gefahrstoffnummer sowie UN-Nummer über Funk durchgeben. Während andere die Besatzung des Einsatzleitwagen sowie der Übungsleitstelle übernahmen. Anschließend galt es aus dem Kopf eine Lagekarte zu erstellen.

Station 2 - Atemschutzstrecke

Jeder Atemschutzgeräteträger muss einmal im Jahr durch die Atemschutzstrecke sowie die damit verbundenen Übungen. Hier hatten alle die Möglichkeit, einen Teil dieser Belastung zu erleben, mit ein wenig Dunkelheit und Musik, aber selbstverständlich ohne Atemschutz.

Station 3 - Erkundung

pH Papier, Simultantest, Thread ID, Ramanspektrometer, Tiger PID und X-am mit Pumpe. Was es mit diesen Geräten auf sich hat und was sie anzeigen und leisten können, lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem Team der Erkundung.

Station 4 - Dekontamination

Wie ist der Abrollbehälter-Dekon aufgebaut, was ist eine Spot-Dekon oder wie wird eine Not-Dekon mit Leiterteilen aufgebaut. Nachdem diese Fragen geklärt wurden, ging es darum, einen mit Rasierschaum "kontaminierten" CSA-Trupp zu "dekontaminieren". Anschließend zeigten zwei Kameraden des ABC-Zug wie das anschließende Entkleiden abläuft und worauf dabei zu achten ist.

Station 5 - Gerätewagen Gefahrgut

Am Gerätewagen Gefahrgut der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe wurde eine Leckage simuliert. Es galt von Punkt A bis zu Punkt B eine Art "Wasserbahn" innerhalb von 13 Minuten mit verschiedenen Gerätschaften zu bauen. Nach Ablauf der 13 Minuten wurde die Leckage gestartet und über 35 Minuten trat anschließend die Leckage (Wasser) aus. Hierbei galt es möglichst wenig Wasser zu verlieren um am Ende möglichst viel Wasser behalten zu haben.

Vielen Dank an das Deutsche Rote-Kreuz, welche in der Mittagspause die Verpflegung für alle Teilnehmer übernahm.

Nach der Mittagspause präsentierte Chemikerin Dr. Claudia Paul welche selbst Kameradin beim ABC-Zug Segeberg ist, verschiedene kleine aber sehr anschauliche Experimente.

Nach sieben Stunden ging für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein spannender, langer, aber wissensreicher Tag zu Ende. Neben vielen Eindrücken erhielt jeder als Erinnerung einen für diesen Tag limitierten Patch.

Ein großes Dankeschön geht an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, welche diese Aktion überhaupt möglich gemacht haben. Rahlf-Immobilien, Gummi Hamann, FML Finanzierungs- und Mobilien Leasing GmbH & Co. KG, Kreisfeuerwehrverband Segeberg, Kreisjugendfeuerwehr Segeberg

Teilgenommen haben die Jugendfeuerwehren aus: Wensin, Kisdorf, Kattendorf/Winsen, Seth, Bornhöved, Lentföhrden, Groß Niendorf, Oering und Bad Segeberg.

Weitere Bilder erhalten Sie gerne auf Anfrage.

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