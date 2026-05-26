Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Dachstuhlbrand in Kaltenkirchen

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Kaltenkirchen (ots)

Am Dienstvormittag, dem 26.05.2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen sowie die Freiwillige Feuerwehr Alveslohe als Löschhilfe um 09:47 Uhr in die Dramburger Straße in Kaltenkirchen mit dem Einsatzstichwort "FEU G (Feuer, größer Standard) alarmiert.

Der Kooperativen Regionalleitstelle West wurde in einem zweigeschossigem Neubauobjekt eine Rauchentwicklung im Dachbereich gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte bereits eine leichte Rauchentwicklung wahrgenommen werden, die im kurzzeitigen Verlauf zugenommen hat.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde über die Warn-App "Nina" die Bevölkerung gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimatisierungsgeräte abzuschalten.

Eine Wasserversorgung wurde aufgebaut und die Brandbekämpfung umgehend eingeleitet. Mehrere Trupps unter Atemschutz wurden im Gebäudeinneren mittels handgeführter Strahlrohre eingesetzt, parallel dazu wurde weitere Löschmaßnahmen sowie die Öffnung der Dachhaut über das Teleskopmastfahrzeug (TMF) der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenkirchen durchgeführt.

Um 10:17 Uhr wurde das Einsatzstichwort auf "FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge)" erhöht, da das Feuer im Dachbereich zugenommen hat. Mit der Alarmstufenerhöhung wurde die Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg als Löschhilfe sowie die Technische Einsatzleitung des Kreis Segeberg (TEL) mit der Teil-Einheit Drohne alarmiert. Somit konnte für den weiteren Einsatzverlauf sichergestellt werden ausreichend Atemschutzgeräteträger vorzuhalten sowie eine zweite Drehleiter für die Brandbekämpfung. Diese musste aufgrund der sehr gut verlaufenden Löscherfolges nicht eingesetzt werden.

Um 11:51 Uhr konnte Feuer aus gemeldet werden und die Einsatzkräfte konnten mit dem Rückbau beginnen.

Bei dem Einsatz wurden zwei Einsatzkräfte leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Ein Transport in eine umliegende Klinik war nicht erforderlich.

Für die Dauer der Maßnahmen musste der Durchgangsverkehr in der Alvesloher Straße zwischen Funkenberg und Am Hohenmoor sowie Kallieser Straße bis Krauser Baum vollgesperrt werden.

Zur Schadensursache sowie Schadenshöhe oder Personalien verletzter Personen können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Die Feuerwehr war mit ca. 80 Einsatzkräften vor Ort

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen

Freiwillige Feuerwehr Alveslohe Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg Technische Einsatzleitung Kreis Segeberg, Teil-Einheit Drohne Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit einem Pressesprecher Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit einem Rettungswagen Polizei Segeberg und Pinneberg

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