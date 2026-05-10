Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Anzahl der Vegetationsbrände steigt

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Bad Segeberg (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Segeberg verzeichnen in den letzten Tagen vermehrt kleinere und auch zum Teil größere Wald-und Flächenbrände.

Neben kleineren Bränden, wie z.B. durch Unkrautvernichtung entstandene Brände an Hecken, Büschen oder Bäumen, mussten bereits drei größere Flächenbrände im Wald oder Moorgebiet im Kreis Segeberg durch die Einsatzkräfte bewältigt werden. Auch die Entzündung durch abgelegten Unrat stellt eine große Gefahr da.

Auch wenn die Feuerwehren auf saisonale Einsatzszenarien wie diese sehr gut vorbereitet sind, ist das umsichtige Tun und Handeln eines jeden Einzelnen erforderlich.

1)In Waldgebieten ist das Rauchen generell im Zeitraum vom 01.03. bis 31.10. verboten.

2)Zigarettenreste nicht unachtsam entsorgen!

3)Offenes Feuer oder Grillen ist in Waldgebieten nur an ausgewiesenen Plätzen erlaubt. Ansonsten gilt ein Mindestabstand von 100 m. Wenn Sie einen Grill nutzen, achten Sie unbedingt auf eine gute Standfestigkeit sowie einen sicheren Untergrund.

4)Parken Sie Ihr Fahrzeug nur auf befestigten Flächen, die mit Teer oder Schotter ausgelegt sind. Ein heißer Katalysator oder Auspuff kann Gras in unmittelbarer Nähe entzünden.

5)Bei hohen und trockenen Temperaturen auf Arbeiten, die einen Funkenflug auslösen können, verzichten

6)Bei heißen und trockenen Temperaturen auf Aktivitäten wie z.B. die Unkrautvernichtung verzichten, die ein Feuer auslösen können.

7)Besondere Vorsicht ist ebenfalls beim Einsatz von Maschinen oder Geräten geboten, die einen Funkenflug auslösen

Halten Sie Zufahrten zu Waldgebieten jederzeit frei, damit die Feuerwehr im Einsatzfall mit ihren Großfahrzeugen ungehindert Zugang zur Einsatzstelle hat.

Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) und Graslandfeuerindex (GLFI) beschreibt in fünf Warnstufen (1=Gering bis 5=sehr hoch) das meteorologische Gefahrenpotenzial für Vegetationsbrände. In der trockenen Jahreszeit liegt dieser kontinuierlich in der Stufe 3 und höher Informationen hierzu finden Sie jederzeit auf den Seiten des Deutschen Wetterdienstes (www.dwd.de)

Sollten Sie eine Rauchentwicklung erkennen, wählen Sie umgehend den Notruf 112.

Sollte es zu einem Feuer kommen, können Sie eigenständige Löschversuche unternehmen. Bringen Sie sich jedoch nicht unnötig in Gefahr!

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