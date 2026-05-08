Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Feuer in einem Waldgebiet in Kaltenkirchen

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Kaltenkirchen (ots)

Am Freitagmittag, dem 08.05.2026,wurde die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen um 13:35 Uhr mit dem Einsatzstichwort "FEU WALD (Feuer Standard im Waldgebiet)" zu einem Flächenbrand im Stadtgebiet Kaltenkirchen alarmiert. Mehrere Anrufer hatten der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn eine stärkere Rauchentwicklung aus einem Waldgebiet zwischen der Barmstedter Straße und dem Sanddornweg gemeldet.

Gemäß der gültigen Alarm- und Ausrückordnung wurde die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen mit beiden Löschzügen alarmiert.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich die gemeldete Einsatzlage. Zur Unterstützung der bereits eingesetzten Einsatzkräfte wurde das Einsatzstichwort um 13:52 Uhr auf "FEU G WALD (Feuer größer Standard im Waldgebiet)" erhöht und die Freiwillige Feuerwehr aus Alveslohe zur Löschhilfe angefordert sowie eine Sirenenalarmierung für das Stadtgebiet Kaltenkirchen durchgeführt.

Vor Ort brannten ca. 500 m² Wald- und Bodenfläche an verschiedenen Stellen. Mit mehreren handgeführten Strahlrohren sowie Löschrucksäcken und Feuerpatschen konnte das Feuer nach ca. 75 Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis 15:50 Uhr weiter an.

Für eine ausreichende Wasserversorgung im Bereich der Einsatzstelle musste ein 5000 Liter-Faltbecken aufgestellt und durch das Großtanklöschfahrzeug (GTLF) im Pendelverkehr befüllt werden, da es in diesem Bereich keinen Zugang zum öffentlichen Hydrantennetz oder einer offenen Wasserstelle gab.

Zur Unterstützung der Kräfte kam ebenfalls eine Drohne zu Einsatz, um ggf. weitere Brandstellen aus der Luft zu erkunden.

Für den Zeitraum der Maßnahmen musste die Barmstedter Straße ab Lindrehm in Fahrtrichtung B4 für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei waren mit ca. 70 Einsatzkräften vor Ort.

Zur Schadenursache können seitens der Feuerwehr keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die Feuerwehren appellieren nochmals zur größeren Umsicht. Aufgrund anhaltender Trockenheit sowie Unachtsamkeit kann es sehr schnell zu größeren Wald- und Flächenbränden kommen.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen Freiwillige Feuerwehr Alveslohe Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit einem Pressesprecher Technische Einsatzleitung Kreis Segeberg, Teileinheit Drohne Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit einem Rettungswagen Polizei Segeberg und Pinneberg

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