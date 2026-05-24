Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Erneuter Vegetationsbrand in Kaltenkirchen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Kaltenkirchen (ots)

Erneut kam es zu einem größeren Vegetationsbrand in der Stadt Kaltenkirchen. Am Pfingstsonntag, dem 24.05.2026 um 13:38 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Kooperativen Regionalleitstelle West eine stärkere Rauchentwicklung in einem Waldgebiet zwischen der Alvesloher Straße und dem Waldweg.

Gemäß der gültigen Alarm- und Ausrückeordnung (AA0) wurden die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen mit beiden Löschzügen alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle konnte die gemeldete Einsatzlage bestätigt werden. Die Brandbekämpfung wurde umgehend mit handgeführten Strahlrohren sowie Löschrucksäcken und Feuerpatschen eingeleitet.

Wie bereits bei dem ersten Vegetationsbrand (Einsatz vom 08.05.2026) in diesem Bereich hat es an mehreren Stellen gebrannt. Für ein Umfangreiches Lagebild aus der Luft wurde die Teileinheit Drohne der Technischen Einsatzleitung des Kreis Segeberg (TEL) durch die Einsatzleitung nachalarmiert. Um weitere Brandherde auszuschließen wurde das Einsatzgebiet ebenfalls Fußläufig begangen

Aufgrund mangelnder Wasserversorgung an der Einsatzstelle wurde ein 10000 Liter Wasserbecken errichtet und die Wasserversorgung im Pendelverkehr durch das Großtanklöschfahrzeug (GTLF) sichergestellt.

Um 14:04 Uhr konnte bereits Feuer aus gemeldet werden, die Nachlöscharbeiten waren um 15:41 Uhr abgeschlossen und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Durch die Warn-App "NINA" wurde die Bevölkerung aufgrund einer anfänglich starken Rauchentwicklung aufgefordert Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Für den Einsatzzeitraum musste die Alvesloher Straße in beide Fahrtrichtungen für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

An dem Einsatz waren ca. 40 Einsatzkräfte beteiligt.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen

Technische Einsatzleitung Kreis Segeberg, Teil-Einheit Drohne Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit einem Pressesprecher Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell