Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Unfall im Kreisverkehr mit einem Leichtverletzten und rund 15.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Von der L163 kommend befuhr am Mittwoch, 10.06.2026 gegen 14.50 Uhr ein 52 Jahre alter Mann mit seinem BMW die Waldshuter Straße. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen Audis. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem sich der 44 Jahre alte Audi-Fahrer leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 52-jährige BMW-Fahrer sowie sein 49 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Am BMW entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro, am Audi 10.000 Euro.

md/ce

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