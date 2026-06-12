Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Unter Alkohol mit Fahrrad verunfallt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2026 gegen 15.30 Uhr kam eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad in der Kirchstraße zu Fall und verletzte sich leicht. Zuvor versuchte sie Abzubiegen und kam dabei von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Bordstein und stürzte. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme konnte Atemalkohol festgestellt werden, woraufhin ein Schnelltest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst.

md/ce

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