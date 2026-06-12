Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg, B317: Straßenverkehrsgefährdung, Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt sucht Zeugen zu einem Fahrzeugführer, welcher am Donnerstagabend, 11.06.2026, gegen 19:00 Uhr die B317 von Feldberg-Bärental in Richtung B31 befuhr. Im Kurvenbereich einer 90-Grad-Kurve, kurz vor der Abzweigung B315, soll dieser mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Driften gekommen sein. In der Folge brach das Fahrzeugheck in den Gegenfahrstreifen aus. Eine 34-jährige entgegenkommende Pkw-Fahrerin musste nach derzeitigen Erkenntnissen stark abbremsen, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug des unbekannten Pkw-Fahrers soll es sich nach den Angaben der 34-Jährigen und ihrem Beifahrer um einen silberfarbenen / grauen Volvo-Kombi gehandelt haben, getunte Fahrzeugoptik und auffälligen sportlichen Felgen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet Personen, welche zum unbekannten Fahrzeugführer oder sonstige Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

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