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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.06.2026, ereignete sich kurz nach 14:00 Uhr in einem Modegeschäft in der Langen Straße in Waldkirch ein Ladendiebstahl.

Kurz nach der Tat konnte bereits ein erster Tatverdächtiger durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde wenig später im Bereich der Merklinstraße auch der zweite Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend nach einer Zeugin, die sich unmittelbar nach der Tat an der Kasse des betroffenen Geschäfts gemeldet hatte.

Die Zeugin sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldkirch unter der Telefonnummer 07681-4074-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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