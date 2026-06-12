POL-FR: Waldkirch: Zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen - Zeugenaufruf
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 10.06.2026, ereignete sich kurz nach 14:00 Uhr in einem Modegeschäft in der Langen Straße in Waldkirch ein Ladendiebstahl.
Kurz nach der Tat konnte bereits ein erster Tatverdächtiger durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde wenig später im Bereich der Merklinstraße auch der zweite Tatverdächtige vorläufig festgenommen.
Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend nach einer Zeugin, die sich unmittelbar nach der Tat an der Kasse des betroffenen Geschäfts gemeldet hatte.
Die Zeugin sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldkirch unter der Telefonnummer 07681-4074-0 zu melden.
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