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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Bäckereifiliale gehen leer aus

Stade (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Mittwochabend, 19:00 h und heute Morgen, 06:00 h in Buxtehude in der Bahnhofstraße an eine dortige Bäckereifiliale gelangt und haben die Eingangstür aufgehebelt.

Anschließend sind der oder die Einbrecher in die Räumlichkeiten eingedrungen und haben diese nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Da die aufgebrochene Kasse zu der Zeit leer war, konnte kein Bargeld erbeutet werden. Ob noch weiteres Diebesgut erlangt werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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