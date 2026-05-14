Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Vatertag im Landkreis Stade - Resume der Polizei, Unfall auf Kreisstraße 49 mit drei Verletzten

Stade (ots)

Vatertag im Landkreis Stade - Resume der Polizei

Der heutige Vatertag verlief aus Sicht der Polizei im Vergleich zu den vorherigen Jahren eher ruhig. Insgesamt waren deutlich weniger junge Leute auf den "Vatertagstouren" unterwegs was vermutlich aber auch an der gemischten Wetterlage lag. Ca. 1.500 Feierende waren nach Schätzungen der Polizei unterwegs und hatten sich bei den üblichen "Hotspots" eingefunden. Den größten Zulauf verzeichneten die Beamten der Polizeiinspektion Stade und der Bereitsschaftspolizei aus Lüneburg in Brobergen mit ca. 700 Personen. In Gräpel wurden ca. 50 bis 100 Personen gezählt, am Lüheanleger trafen sich ca. 250 bis 300 Personen und in Bassenfleth und Krausand am Elbstrand wurden je ca. 100 Personen festgestellt. Insgesamt waren bis 21:30 h vier Körperverletzungen in Brobergen, am Lühe-Anleger, in Ruschwedel und bei einer Eisdiele in Buxtehude zu verzeichnen, bei denen fünf Personen leicht verletzt wurden.

In Horneburg wurde eine Autofahrerin mit 2,32 Promille Atemalkohol kontrolliert und musste sich einer Blutprobe unterziehen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und sie muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Verkehrsunfall mit drei verletzten 20-Jährigen auf der Kreisstraße 49

Gegen 20:20 h wurde der Polizei und der Feuerwehr ein Unfall auf der Kreisstraße 49 gemeldet. Hier war eine 20-jährige Fahrerin eines BMW-Kombi aus Ahrenswohlde aus der Ruschwedeler Straße gekommen und wollte auf die K 49 einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Audi A 1 einer 20-jährigen Autofahrerin aus Bliedersdorf, die auf der vorfahrtberechtigen Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden schwer beschädigt. Die Feuerwehren aus Ruschwedel und Harsefeld rückten an der Unfallstelle an, dass Personen eingeklemmt wurden, bestätigte sich zum Glück nicht. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Die beiden Autofahrerinnen und die ebenfalls 20-jährige Beifahrerin im Audi wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

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