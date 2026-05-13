Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Harsefelder Recycling-Betrieb

Stade (ots)

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht gegen 00:20 h in Harsefeld in der Straße "Am Bauhof" nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines dortigen Recycling-Betriebes eingedrungen und haben den Bürobereich durchwühlt.

Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

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