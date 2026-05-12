Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Firmentransporter und Baucontainer in Buxtehude und Stade aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Zwei Baucontainer und einen Firmentransporter in Buxtehude aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Buxtehude auf den Baustellen in der Harburger Straße und in der Poststraße mindestens zwei Baucontainer aufgebrochen und daraus diverses Werkzeug entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Andersenstraße wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Loch in die Schiebetür eines dort abgestellten Transporters der Marke MAN/TGE geschnitten und dieser anschließen geöffnet. Möglicherweise wurden die Unbekannten dann bei der Tatausführung gestört und sie flüchteten ohne Beute aus dem Fahrzeug mitzunehmen. Der Schaden dürfte sich hier ebenfalls auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Drei Firmenfahrzeuge in Stade aufgebrochen

Ebenfalls in der vergangenen Nacht wurden in Stade in der Harburger Straße, in der Allmersallee und in der Mittelstraße jeweils ein geparkter Firmentransporter der Marken Toyota Proace und zwei Ford Transit geknackt, nachdem ein Loch in die Seitenschiebetür gebohrt oder geschnitten worden war. Aus dem Toyota und einem Transit konnten der oder die Täter dann diverses Werkzeug erbeuten. Der zweite Transit war leer. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Firmenfahrzeug in Dammhausen am heutigen Vormittag aufgebrochen

In Buxtehude-Dammhausen haben Unbekannte am heutigen Vormittag zwischen 10:00 h und 12:35 h in der Dammhauser Straße auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 12 die Schiebetür eines dort abgestellten Opel-Vivaro aufgeschnitten und dann das Innere durchsucht. Da sich aber keine weiteren Werkzeuge in dem Transporter befand, mussten der oder die Täter ohne Beute wieder abziehen.

Der angerichtete Schaden dürfte sich dennoch auf mehrere hundert Euro belaufen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten oder die Personen gesehen haben, die an dem Transporter mit Werkzeug herumgewerkelt haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer ß4161-647115 bei der Buxtehuder Wache zu melden.

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