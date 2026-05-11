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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: BMW in Stade entwendet, Serie von Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen in Buxtehude

Stade (ots)

1. BMW in Stade entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Stade in der Straße "Am Hofacker" einen dort in einer Parkbucht abgestellten BMW geknackt und anschließend entwendet. Der schwarze BMW der 1er-Reihe hat das Kennzeichen STD-CX 141 und stellt einen Wert von ca. 5.500 Euro dar. Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Serie von Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen in Buxtehude

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in Buxtehude eine Serie von mindestens sechs Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen hingelegt.

In allen Fällen haben Unbekannte die Fahrzeuge und Schlösser aufgeflext und sich so dann Zutritt zu den Transporter verschafft. Anschließend wurden die Fahrzeuge durchsucht und daraus hochwertige Baugeräte, Werkzeuge und Maschinen entwendet.

Die Tatorte im Einzelnen:

   -	Gebrüder-Grimm-Weg - zwei Mercedes Vito (davon einer auf einem 	
Parkdeck) -	Gartenstraße - Ford Transit Custom -	Andersenstraße - 
Mercedes Sprinter -	Weberstraße - Ford Transit Custom -	 
Dornröschenweg - Ford Transit - hier kam es nur zum Versuch, Fahrzeug
konnte nicht geöffnet werden.

Der angerichtete Schaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehude Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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