Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 180.000 Euro Schaden bei Feuer in Burweg - drei Personen verletzt

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Stade (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen kurz vor 14:45 h wurde der Feuerwehr und der Polizei durch einen aufmerksamen Nachbarn der Brand eines Carports mit zwei PKW direkt an einem Wohnhaus in der Straße Bauernreihe in Burweg gemeldet.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein im Carport stehendes Auto bereits in voller Ausdehnung. Ein zweiter PKW war ebenfalls bereits in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Flammen des brennenden Carports hatten bereits auf das Vordach des angrenzenden Einfamilienhauses übergegriffen.

Durch den schnellen Einsatz eines Großaufgebots der Feuerwehr mit ca. 110 Einsatzkräften aus den Ortswehren Blumenthal, Breitenwisch, Burweg, Düdenbüttel, Estorf, Hechthausen, Himmelpforten, Oldendorf und mit Unterstützung der Drehleiter des 1. Zuges der Feuerwehr Stade konnte der Brand dann schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung auf das Wohnhaus verhindert werden. Zur Bekämpfung aller möglichen Brandnester musste Teile des Daches aufgenommen werden.

Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen aus Drochtersen, Himmelpforten und Hemmoor sowie einem zufällig vorbeikommenden Krankentransportwagen aus Drochtersen und dem Notarzt aus Stade vor Ort eingesetzt.

Zur Absicherung der Einsatzkräfte wurde der Rettungswagen der Stader DRK-Bereitschaft noch nachalarmiert.

Zwei Personen wurden durch Rauchgas leicht verletzt, eine weitere Person gilt durch Brandverletzungen als schwer verletzt. Alle drei wurden nach der Erstversorgung an der Brandstelle vom Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Der durch das Feuer entstandene Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr auf ca. 180.000 Euro belaufen.

Polizeibeamte und Tatortermittler nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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