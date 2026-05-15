Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Imbisswagen am Horneburger Bahnhof aufgebrochen

Stade (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Horneburg in der Bahnhofstraße einen dort aufgestellten Imbisswagen aufgebrochen und diesen anschließend durchsucht.

Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950

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