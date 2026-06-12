POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Donnerstagnachmittag, 11.06.2026, kam es gegen 16:05 Uhr in der Großtalstraße in Freiburg auf Höhe der Bushaltestelle "Am Sportplatz" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 9-jährigen Kind.
Das Kind erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.
Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-3100) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallgeschehen machen können.
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