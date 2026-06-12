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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 11.06.2026, kam es gegen 16:05 Uhr in der Großtalstraße in Freiburg auf Höhe der Bushaltestelle "Am Sportplatz" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 9-jährigen Kind.

Das Kind erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-3100) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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