Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 11.06.2026, kam es gegen 16:05 Uhr in der Großtalstraße in Freiburg auf Höhe der Bushaltestelle "Am Sportplatz" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 9-jährigen Kind.

Das Kind erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-3100) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

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