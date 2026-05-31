POL-VK: Trunkenheitsfahrt
Riegelsberg (ots)
Am Samstag, 30.05.2026, gegen 01:15 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Überhofer Straße, in 662929 Riegelsberg, gemeldet. Dabei soll aus einem Ford Mustang mit SB-Kreiskennzeichen auch eine Bierflasche aus dem Fenster geworfen worden sein. Durch ein Kommando hiesiger Dienststelle konnte letztlich das Fahrzeug festgestellt werden und der Fahrer, ein 25-jähriger Mann aus Püttlingen, einer Kontrolle unterzogen werden. Bei ihm konnte ein Atemalkoholwert von über 1,1 Promille festgestellt werden. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
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