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Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Riegelsberg (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 01:15 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Überhofer Straße, in 662929 Riegelsberg, gemeldet. Dabei soll aus einem Ford Mustang mit SB-Kreiskennzeichen auch eine Bierflasche aus dem Fenster geworfen worden sein. Durch ein Kommando hiesiger Dienststelle konnte letztlich das Fahrzeug festgestellt werden und der Fahrer, ein 25-jähriger Mann aus Püttlingen, einer Kontrolle unterzogen werden. Bei ihm konnte ein Atemalkoholwert von über 1,1 Promille festgestellt werden. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

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