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Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 54-Jähriger befährt Rettungsgasse unter Alkoholeinfluss

Heusweiler (ots)

Am Freitag, den 22.05.2026, kam es auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall. Infolge dessen bildete sich kurz vor dem Rastplatz Kutzhof ein Rückstau unter Bildung einer Rettungsgasse.

Ein 54-jähriger Mann aus dem Landkreis St. Wendel befuhr mit seinem Transporter unberechtigt die gebildete Rettungsgasse. Hierbei touchierte er sowohl einen auf der rechten Fahrspur befindlichen LKW als auch einen auf der linken Fahrspur stehenden PKW. Im Anschluss setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt durch die Rettungsgasse fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Sachverhalt wurde durch eine Zeugin der Polizei mitgeteilt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der betreffende Transporter durch ein an der Unfallörtlichkeit eingesetztes Kommando festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 54-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Nach bisherigen Ermittlungen entstand an dem LKW sowie dem PKW kein wirtschaftlicher Schaden. Der Transporter wurde am Außenspiegel beschädigt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unberechtigten Befahrens der Rettungsgasse. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

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66333 Völklingen
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Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

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