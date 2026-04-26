Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: versuchter Automatenaufbruch

Völklingen (ots)

Am 25.04., gegen 21:30 Uhr, versuchte ein 16-jähriger Beschuldigter aus Völklingen, einen Verkaufsautomaten in der Moltkestraße gewaltsam zu öffnen. Durch einen Anwohner konnte die Tat beobachtet werden und der Jugendliche konnte im Nachgang durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Aufgrund vorhandener Videoaufzeichnungen des Geschädigten, konnte dem Jugendliche eine Tat von vor einer Woche ebenfalls zweifelsfrei zugeordnet werden. Entsprechende Strafanzeigen werden nun eingeleitet.

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