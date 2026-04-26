POL-VK: Verkehrsunfall unter Beteiligung von vier Fahrzeugen
Völklingen (ots)
Am 25.04., gegen 12:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 620, in Fahrtrichtung Saarlouis, ca. 500 Meter nach der Anschlussstelle Saarbrücken-Klarenthal, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von vier Fahrzeugen. Dabei befuhr ein 75-jähriger Mann aus Saarbrücken die BAB 620 und musste verkehrsbedingt seinen Pkw abbremsen. Drei nachfolgende Fahrzeuge, geführt von einem 27-jährigen Mann aus Saarbrücken, einem 34-jährigen Mann aus Schmelz und einem 41-jährigen Mann aus Frankreich, fuhren jeweils auf den vorausfahrenden Pkw auf. Alle beteiligten Fahrzeugführer blieben unverletzt, jedoch entstand an allen Fahrzeugen Sachschaden.
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