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Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter Beteiligung von vier Fahrzeugen

Völklingen (ots)

Am 25.04., gegen 12:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 620, in Fahrtrichtung Saarlouis, ca. 500 Meter nach der Anschlussstelle Saarbrücken-Klarenthal, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von vier Fahrzeugen. Dabei befuhr ein 75-jähriger Mann aus Saarbrücken die BAB 620 und musste verkehrsbedingt seinen Pkw abbremsen. Drei nachfolgende Fahrzeuge, geführt von einem 27-jährigen Mann aus Saarbrücken, einem 34-jährigen Mann aus Schmelz und einem 41-jährigen Mann aus Frankreich, fuhren jeweils auf den vorausfahrenden Pkw auf. Alle beteiligten Fahrzeugführer blieben unverletzt, jedoch entstand an allen Fahrzeugen Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

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