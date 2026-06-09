Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260609.3 - Norderstedt - Nach Schüssen auf Pferd: Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

In der Zeit vom 04.06. bis zum Abend des 05.06.2026 (Donnerstag bis Freitag) ist auf einer Koppel in Norderstedt ein Pferd angeschossen worden. Die Tat stellte eine Reitbeteiligte am Freitag fest, nachdem sie auf eine Verletzung im Brustbereich des Tieres aufmerksam wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Angezeigt hatte den Vorfall am Montag die Besitzerin des Islandpferdes. Demnach habe sich ihr Vierbeiner auf einer Koppel an der Ecke Glasmoorstraße/Hofweg befunden. Als die Reitbeteiligte sich am Freitag gegen 18:15 Uhr auf die Koppel in der Glasmoorstraße begab und das Pferd aufsuchte, stellte sie linksseitig an der Brust des Tieres eine Verletzung fest. Die Frau versorgte das Pferd und fand dabei ein kleines Projektil, wie es in z.B. in einem Luftgewehr verwendet wird.

Dem Pferd geht es inzwischen den Umständen entsprechend wieder besser. Der zuständige Umweltschutztrupp des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen.

Wer am 4. oder 5. Juni 2026 an der Koppel oder im Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den vermeintlichen Schützen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04551-8843440 zu melden.

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