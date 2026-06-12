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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Abbiegeunfall führt zu zwei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.06.2026, kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW und einem Citroen in der Schaffhauser Straße, an der Einmündung "Im Häfle". Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 80-jähriger VW-Fahrer von der Schaffhauser Straße nach links in die Straße Im Häfle abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 71 Jahre alten Citroen-Fahrer. Es kam zur Kollision wodurch der 71-Jährige leicht verletzt wurde und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die 71-jährige Mitfahrerin im VW wurde ebenfalls leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der 80-jährige Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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