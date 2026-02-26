Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Ölspur auf der K51 zwischen Wiedenrode und Fernhavekost fordert Feuerwehren über mehrere Stunden

Flotwedel (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurden die Ortsfeuerwehren Wiedenrode und Hohnebostel zu einer Ölspur auf der K51 zwischen Wiedenrode und Fernhavekost alarmiert. Betroffen waren sowohl ein Kreuzungsbereich in Fernhavekost als auch der Kurvenbereich vor der Ortschaft Wiedenrode.

In Fernhavekost konnte die Ortsfeuerwehr Hohnebostel die Verunreinigung im Kreuzungsbereich zügig abstreuen und die Gefahr beseitigen. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz für die Einsatzkräfte dort beendet.

Im Kurvenbereich bei Wiedenrode erstreckte sich die Ölspur über eine deutlich größere Länge und Breite. Aufgrund der erheblichen Rutschgefahr, insbesondere für Motorradfahrer, musste die Straße stellenweise einseitig gesperrt werden. Da sowohl die Polizei als auch ein Reinigungsfahrzeug zunächst in anderen Einsätzen gebunden waren, übernahm die Feuerwehr die Verkehrsabsicherung.

Ein Spezialfahrzeug zur Fahrbahnreinigung musste aus Bergen anfahren und übernahm anschließend die gründliche Reinigung der betroffenen Strecke. Die Feuerwehr blieb bis zum Abschluss der Maßnahmen an der Einsatzstelle. Nach knapp vier Stunden konnte der Einsatz für die Ortsfeuerwehr Wiedenrode beendet werden.

Während der Maßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der K51. Zur Schadensursache liegen der Feuerwehr keinerlei Informationen vor.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell