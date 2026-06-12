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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Kirche wiederholt beschmiert - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 8.11.2026, in der Zeit von 8 Uhr bis 12:30 Uhr wurde die katholische Kirche in Stühlingen durch bislang unbekannte Täterschaft mit Farbe beschmiert. Dies kam in der Vergangenheit bereits mehrfach vor. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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