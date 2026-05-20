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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lkw Renault entwendet

Heinsberg-Kempen (ots)

Ein Lkw der Marke Renault, ausgestattet mit Dürener Kennzeichen (DN-), wurde in der Nacht zum 19. Mai (Dienstag) durch unbekannte Personen entwendet. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit vor einer Garage an der Oberstraße.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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