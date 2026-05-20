POL-HS: Lkw Renault entwendet
Heinsberg-Kempen (ots)
Ein Lkw der Marke Renault, ausgestattet mit Dürener Kennzeichen (DN-), wurde in der Nacht zum 19. Mai (Dienstag) durch unbekannte Personen entwendet. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit vor einer Garage an der Oberstraße.
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