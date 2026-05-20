Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnmobil vollständig ausgebrannt

Selfkant (ots)

Am 20.05.2026 (Mittwoch), gegen 01:17 Uhr wurde der Polizei ein Brand gemeldet. Einsatzkräfte stellten auf einer Feldgemarkung am Millener Weg in der Ortslage Tüddern ein ausgebranntes Wohnmobil fest.

Die Polizei ermittelt nun die Ursache für den Brand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell