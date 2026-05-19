POL-HS: Fahrrad aus Kellerabteil entwendet
Hückelhoven (ots)
Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Parkhofsstraße stahlen bislang unbekannte Täter zwischen Samstag (16. Mai) und Montag (18. Mai) ein Mountainbike. Sie brachen gewaltsam die Tür auf, um das Zweirad zu entwenden.
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