POL-HS: Fahrrad aus Kellerabteil entwendet

Heinsberg-Kempen (ots) - Eine 18-jährige Frau aus Heinsberg zog sich am Montag, 18. Mai, bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Sie fuhr mit ihrem Pkw Toyota aus Richtung Hochbrücker Straße kommend auf der Brehmer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Gartenzaun. Ihr Pkw geriet in Schräglage und überschlug sich einmal, bis er auf ...

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