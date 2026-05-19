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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrrad aus Kellerabteil entwendet

Hückelhoven (ots)

Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Parkhofsstraße stahlen bislang unbekannte Täter zwischen Samstag (16. Mai) und Montag (18. Mai) ein Mountainbike. Sie brachen gewaltsam die Tür auf, um das Zweirad zu entwenden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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