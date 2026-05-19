Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Junge Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heinsberg-Kempen (ots)

Eine 18-jährige Frau aus Heinsberg zog sich am Montag, 18. Mai, bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Sie fuhr mit ihrem Pkw Toyota aus Richtung Hochbrücker Straße kommend auf der Brehmer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Gartenzaun. Ihr Pkw geriet in Schräglage und überschlug sich einmal, bis er auf der Beifahrerseite liegend zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde schwer verletzt mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiter an.

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