Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Abermalige Brandstiftung

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Zum wiederholten Male wurde in einem leerstehenden Fabrikgebäude an der Breite Straße durch unbekannte Personen ein Brand verursacht. Dieser wurde am Samstag, 16. Mai, gegen 19.20 Uhr, festgestellt und durch die Feuerwehr gelöscht. Zur Klärung der Taten sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell