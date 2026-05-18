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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Abermalige Brandstiftung

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Zum wiederholten Male wurde in einem leerstehenden Fabrikgebäude an der Breite Straße durch unbekannte Personen ein Brand verursacht. Dieser wurde am Samstag, 16. Mai, gegen 19.20 Uhr, festgestellt und durch die Feuerwehr gelöscht. Zur Klärung der Taten sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 18.05.2026 – 13:00

    POL-HS: E-Bikes von Fahrradträger entwendet

    Hückelhoven-Baal (ots) - Von einem Fahrradträger, der an einem Pkw befestigt war, welcher an der Gartenstraße parkte, stahlen Unbekannte am Sonntag (17. Mai) zwei E-Bikes. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 18.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Bronzestatue vom Grab gestohlen

    Wegberg-Klinkum (ots) - Eine ein Meter hohe Bronzestaue war die Beute bislang unbekannter Täter, die diese zwischen dem 10. Mai (Sonntag) und dem 15. Mai (Freitag) von einem Grab auf einem Friedhof an der Friedhofstraße stahlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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    Erkelenz (ots) - Aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Hagelkreuz wurden am Freitag (15. Mai), zwischen 00 Uhr und 8 Uhr, ein E-Scooter sowie ein Herren Alu-Fahrrad entwendet. Zur Ausführung ihrer Tat brachen die Täter die Tür zum Fahrradkeller auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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