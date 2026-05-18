POL-HS: Einbruch in Keller

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Auf einem Skaterplatz an der Parkstraße kam es am 16. Mai (Samstag), gegen 17.15 Uhr, zu einem Körperverletzungsdelikt gegenüber einem 12-Jährigen. Der Junge wurde durch einen ihm unbekannten Mann beleidigt, mit der flachen Hand mehrfach gegen den Hinterkopf geschlagen und zu Boden geschubst. Zudem spuckte der Mann den 12-Jährigen an. Durch die Tat wurde der Junge verletzt und musste sich ...

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