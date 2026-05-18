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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Aus der verschlossenen Transportbox eines Lkw, der an der Wassenberger Straße stand, stahlen bislang unbekannte Personen diverse Werkzeuge. Die Tat wurde zwischen 00 Uhr und 6.10 Uhr am Freitag, 15. Mai, begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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