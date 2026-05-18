POL-HS: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet
Heinsberg-Unterbruch (ots)
Aus der verschlossenen Transportbox eines Lkw, der an der Wassenberger Straße stand, stahlen bislang unbekannte Personen diverse Werkzeuge. Die Tat wurde zwischen 00 Uhr und 6.10 Uhr am Freitag, 15. Mai, begangen.
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